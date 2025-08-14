نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تسليم مقار لجان امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة إلى رؤساء اللجان، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات المقرر بدؤها السبت المقبل.

ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الوزارة لضمان جاهزية اللجان من الناحية الفنية والإدارية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة.

وأكدت الوزارة أن رؤساء اللجان تسلموا اليوم مفاتيح مقار اللجان ومحاضر استلام تشمل تفاصيل تجهيزات كل لجنة، بما في ذلك ترتيب المقاعد، وأدوات المراقبة، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب التأكد من توافر أجهزة كشف المعادن لمنع دخول أي أدوات غش إلكتروني.

وشددت الوزارة على أهمية التزام رؤساء اللجان بتطبيق القواعد المنظمة للعمل داخل اللجان، وضمان انضباط سير الامتحانات من لحظة دخول الطلاب وحتى مغادرتهم، مع توفير الدعم الكامل للمراقبين والملاحظين لأداء مهامهم على الوجه الأمثل.

وتستعد لجان الثانوية العامة لاستقبال طلاب الدور الثاني الذين سيؤدون الامتحانات وفق الجدول المعلن، وسط إجراءات مشددة لتأمين اللجان ومكافحة الغش، ومتابعة دقيقة من غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظات.