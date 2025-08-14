نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يوجه بإطلاق الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم وحفظ تراث قرائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.

رقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة حماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري عبر تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية إلى وسائط رقمية، على أن يتم استثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إطلاقها بالهيئة الوطنية للإعلام.

الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم

كما وجّه الرئيس بالمضي قدمًا في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، بهدف حفظ تراث القراء والمبتهلين وحماية البرامج النادرة التي بثت منذ تأسيس الإذاعة عام 1964، بما يتيح للأجيال الجديدة الاطلاع عليها بسهولة عبر التقنيات الحديثة.

خطوة نحو تعزيز الهوية الدينية والإعلامية

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على صون الهوية الدينية والثقافية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على الإرث الإذاعي العريق لمصر وإتاحته للجمهور في الداخل والخارج.