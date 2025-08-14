نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يوجه بحماية تراث التليفزيون المصرى وتحويله إلى أرشيف رقمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبى مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.

رقمنة التراث الإعلامي المصري

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتليفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية إلى وسائط رقمية.

منصة رقمية وطنية للمحتوى الإعلامي

أكد الرئيس أهمية استثمار هذا المحتوى في إطار المنصة الرقمية الجديدة التي تعتزم الهيئة الوطنية للإعلام إطلاقها، بما يسهم في إتاحة هذا التراث للأجيال الجديدة، وحمايته من التلف أو الضياع.

خطوة للحفاظ على الهوية الإعلامية

يأتي هذا التوجيه في إطار خطة شاملة لتطوير الإعلام الوطني، وتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لمصر، وضمان استفادة الجمهور والباحثين من المحتوى النادر والمتميز الذي تمتلكه مكتبة الإذاعة والتليفزيون.