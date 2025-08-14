الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار العمل المستمر لتحسين البيئة العامة، وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف جهود رفع ونظافة الشوارع، مما أدى إلى تنفيذ حي ثالث الإسماعيلية حملات موسعة لرفع تراكمات القمامة هذه الجهود جاءت تلبية لشكاوى المواطنين التي تزايدت عبر المتابعة اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي.

جهود مستمرة لتنظيف حى ثالث الإسماعيلية من القمامة

تمركزت الحملات في عدة مواقع شهدت شكاوى متكررة، مثل المنطقة المجاورة للطفل المسلم، خلف استوديو عادل، وأرض الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى شارع شبين وخلف المدرسة الزخرفية وتضافرت جهود فرق العمل لرفع المخلفات ضمن خطة عمل يومية تهدف إلى الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز المظهر الحضاري.

أفاد المسئولون في الحي بأن الحملات ستستمر بشكل يومي بهدف التحرك السريع لتلبية أي شكاوى، مما يضمن بيئة نظيفة وصحية للمواطنين هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأحياء والمراكز، تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة والتصدي لأي تراكمات للمخلفات في الشوارع والميادين.

على مدى الأسابيع الماضية، شهدت أحياء الإسماعيلية تنفيذ عدد من الحملات الليلية والنهارية بمشاركة عمال النظافة والمعدات الميكانيكية، مما أسفر عن رفع آلاف الأطنان من القمامة وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظة.