الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة ضمن جهود مكافحة التعديات على الأراضي، نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية حملة موسعة يوم الأربعاء، حيث أسفرت هذه الحملة عن إزالة 18 حالة تعدٍ أهمها التعديات على أراضٍ زراعية وقد بلغت المساحة الإجمالية التي تم إزالة التعديات منها 8 قراريط و9 أسهم، وذلك في اليوم الخامس من المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

إزالة 18 تعدياً في القصاصين ضمن الموجة 27 بالإسماعيلية

تأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الجاد لجميع أشكال التعديات واستعادة أملاك الدولة وقد تم تنفيذ الحملة بناءً على تكليف ومتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تحت إشراف اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

عُقدت عمليات الإزالة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والري وشهدت الحملة مشاركة فعالة من قبل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من المسؤولين المحليين، وممثلي مديرية الزراعة، وقوات إنفاذ القانون.

وأكد محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء المراكز والمدن ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لعمليات الإزالة، وكذلك ضرورة منع إعادة التعديات على الأراضي المستردة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تظهر كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية ممتلكات الدولة.

تُنفذ الموجة الـ27 من إزالة التعديات في ثلاث مراحل؛ إذ تشمل المرحلة الأولى من 9 حتى 22 أغسطس 2025، تتبعها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، ثم المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025