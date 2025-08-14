أخبار مصرية

الرئيس السيسى يجتمع بوزير الاتصالات والمسلمانى ومحسن عبد النبى ويوجه بحماية تراث التليفزيون المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 أغسطس 2025 12:32 مساءً -  

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام واللواء محسن عبد النبى مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجّه خلال الاجتماع بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية، واستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام.

