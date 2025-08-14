الرياض - كتبت رنا صلاح - التقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة ورؤساء قطاعات المرافق جاءت هذه اللقاءات بهدف بحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات التي تهم المواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وقد تم التركيز على تقديم الحلول الفورية والعاجلة للطلبات المطروحة.

محافظ الدقهلية: نسعى جاهدين لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم

خلال الاجتماع، تابع المحافظ عرض أعضاء المجلسين لمطالب واحتياجات المواطنين في نطاق دوائرهم، كما أكد على حرصه الدائم على التواصل المستمر معهم وأوضح أنه يسعى جاهدًا مع كافة الأجهزة التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين وحل المشكلات التي يواجهونها، حيث يعتمد على التواصل الفعال مع القطاعات المختلفة.

وأشار مرزوق إلى استمرارية التعاون مع أعضاء المجلسين لحل مشكلات المواطنين في مجالات خدمات متعددة، منها الصحة، المواصلات، التخطيط العمراني، مياه الشرب، الكهرباء، والزراعة وأكد على أن الجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتواصل المستمر مع أعضاء المجلسين، مما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في الدقهلية وقد كانت هذه الجهود تحت إشراف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.