نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: بدء برنامج تدريب سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل 16 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل وتدريب سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، الذي أُطلق تحت شعار "سائق واعٍ... لطريق آمن"، والمقرر بدء تنفيذه بعد غد السبت الموافق 16 أغسطس 2025.

ويتضمن البرنامج التدريبي يومًا أول نظريًا ويومًا ثانيًا عمليًا، مخصصًا لحاملي رخصة القيادة درجة أولى، حيث يُنفذ التدريب النظري في مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري الكائن بـ 19 أ شارع المعهد الاشتراكي – روكسي – مصر الجديدة، بينما يُجرى التدريب العملي في جسر السويس أمام حديقة بدر – منطقة الجراج. أما بالنسبة لحاملي رخص القيادة درجة ثانية أو ثالثة، فسيتم تحديد مدة التدريب بناءً على نتائج التقييم.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية ووزارة النقل، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والآليات الكفيلة برفع كفاءة منظومة النقل البري، وتأهيل العاملين بهذا القطاع الحيوي باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إطلاق هذا البرنامج المجاني يأتي ضمن خطوات وزارة النقل الجادة والهادفة لتأهيل السائقين بما يضمن قيادة آمنة ويعزز معدلات السلامة على الطرق.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتدريب سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة، وتطوير الوعي بالسلامة المرورية، وتقليل معدلات الحوادث، ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل داخل مصر وخارجها، ودعم جهود الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ودعا الوزير الشباب من أصحاب المؤهلات (متوسط – فوق متوسط – عليا) الراغبين في العمل كسائقين للأتوبيسات أو الشاحنات إلى الانضمام لهذا البرنامج والاستفادة من مميزاته العديدة، حيث يتم التدريب بشكل مجاني بالكامل دون أي رسوم، ويحصل المتدرب في نهايته على شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

كما يوفر البرنامج فرص عمل للمتدربين الناجحين في الشركات التابعة لوزارة النقل، ومنها:

شركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)

شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة

شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة

شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت)

شركة أكتا للنقل الجماعي

الشركة المصرية للأتوبيس الترددي

شركة تاكسي العاصمة

شركة النيل لنقل البضائع



وتمنح هذه الشركات مرتبات مجزية للمتدربين بعد اجتياز البرنامج التدريبي، الذي يُنفذ تحت إشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية، وفق منهج متكامل يشمل:

قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور

الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال

مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة

التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية



ويُقدَّم التدريب بواسطة نخبة من المدربين المعتمدين لضمان أفضل مستويات التأهيل.

جدير بالذكر أنه للتسجيل والاستعلام، يمكن الاتصال على الرقم 01003756385، مع التأكيد على أن أولوية الاشتراك في البرنامج تُمنح وفقًا لأسبقية التسجيل.