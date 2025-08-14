الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت محافظة دمياط اليوم اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أيمن الشهابى، حيث تم مناقشة مشروع تطوير كورنيش البحر في رأس البر وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفى، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

محافظ دمياط يحضر اجتماع لتطوير مشروع كورنيش رأس البر

تم خلال الاجتماع بحث محاور المشروع والمقترح التصميمي الذي يتماشى مع دراسات الوضع الحالي وقد اتُفق على أهمية وجود رؤية واضحة لتحقيق تطوير شامل للموقع، بما يضمن التوافق مع طبيعة الموقع والمتطلبات السياحية يتمثل المشروع في تحسين المساحة الإجمالية التي تمتد على طول 3 كيلومترات، والتي ستشمل إنشاء ممشى، ومرافق لخدمات الشاطئ، فضلاً عن أماكن لانتظار السيارات وتنسيق الموقع العام.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى أن المشروع يُعتبر إضافة هامة لمخططات التطوير التي تشهدها المدينة، مشددًا على أهمية الارتقاء بالشكل الحضاري الذي يتماشى مع سمعة مدينة رأس البر كوجهة سياحية هذا اللقاء يعكس التزام المحافظة بتحقيق تطلعات السكان والزوار على حد سواء.