رسميًا.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمتوسطي ومحدودي الدخل

أحمد جودة - القاهرة - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن آخر موعد للتقديم وسداد مقدمات الحجز في مشروع «سكن لكل المصريين 7» لمتوسطي ومحدودي الدخل سيكون الخميس 28 أغسطس 2025.

الطرح يشمل 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع أولوية للحاجزين السابقين في إعلان «سكن لكل المصريين 5».

قيمة مقدم جدية الحجز

25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.

50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا).

ويتم التعاقد بنظام التمويل العقاري حتى 20 عامًا، بفائدة 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.

طريقة الحجز وسداد المقدمات

يمكن للمواطنين التقديم عبر:

مكاتب البريد المميكن.

الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي: www.shmff.gov.eg

منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg

بعد إنشاء حساب وسداد الرسوم إلكترونيًا وتحميل كراسة الشروط ورفع المستندات المطلوبة.

أماكن ومواصفات الوحدات

وحدات جاهزة للتسليم الفوري (690 وحدة):

بمدينة أخميم الجديدة.

وحدات تحت الإنشاء – تسليم خلال 36 شهرًا (34،128 وحدة):

أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة.

وحدات الإسكان الأخضر (54،792 وحدة):

أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة.