ذروة الموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تحذر والقاهرة تصل إلى 42 درجة

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 42 درجة مئوية في الظل، فيما تسجل جنوب الصعيد 49 درجة مئوية، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وحذر شاهين من احتمالية تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

كما توقع ارتفاع نسب الرطوبة اليوم، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات إضافية، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وسرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على وسط وجنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 42 – الصغرى 27 درجة.

الإسكندرية: العظمى 36 – الصغرى 27 درجة.

مطروح: العظمى 34 – الصغرى 26 درجة.

سوهاج: العظمى 45 – الصغرى 31 درجة.

قنا: العظمى 46 – الصغرى 32 درجة.

أسوان: العظمى 49 – الصغرى 34 درجة.