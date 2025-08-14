نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معلومات الوزراء" يسلط الضوء على فرص إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا كشف فيه عن أبرز الفرص الاستثمارية والاقتصادية في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد ضرورة ملحّة لحماية البيئة والصحة العامة ودعم الاقتصاد، خاصة في ظل وجود نحو 90 ألف طن من هذه النفايات وفقًا لبيانات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (أبريل 2021).

قيمة اقتصادية ومعادن ثمينة

أوضح التقرير أن النفايات الإلكترونية تحتوي على ما يقرب من 60% معادن ثمينة مثل البلاتين والذهب والفضة، يمكن استخراجها باستخدام تقنيات حديثة كـ الفرز المغناطيسي والمعالجة الكيميائية، وإعادة توظيفها في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة.

أهمية إعادة التدوير لمصر

حماية البيئة: تجنب تسرب مواد كيميائية سامة مثل الرصاص والزئبق إلى التربة والمياه الجوفية.

ترشيد استنزاف الموارد الطبيعية: استعادة النحاس (20%)، الألومنيوم (2%)، والذهب (0.1%) من المخلفات.

الحفاظ على الصحة العامة: الحد من مخاطر التعرض للمواد السامة للعاملين وللمجتمع.

الوقاية من الأمراض: تقليل مخاطر السرطان وأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن النفايات.

توفير العملة الصعبة: من خلال تصدير المعادن المستخلصة للأسواق الخارجية.

مقومات النجاح في مصر

أكد التقرير أن مصر تمتلك سوقًا واسعة للأجهزة الإلكترونية، مع توقعات بنموه بمعدل 5.29% بين 2025 و2029، بجانب اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعدين وتوفير مناخ استثماري جاذب.

متطلبات تطوير القطاع

رفع الوعي المجتمعي عبر حملات وورش عمل بالمحافظات.

وضع تشريعات وإجراءات تضمن الإدارة الآمنة للمخلفات الإلكترونية.

جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من المعادن الثمينة.

وأشار التقرير إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يمثل حجر الزاوية لتحقيق طفرة في مجال إعادة التدوير، بما يدعم التنمية المستدامة في مصر.