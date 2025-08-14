نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لشهر أغسطس غدًا من ماكينات الصراف الآلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر أغسطس، غدًا الجمعة 15 أغسطس 2025، لصالح 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه.

الصرف عبر ماكينات الصراف والدفع الإلكتروني

أوضحت الوزارة أن المستفيدين سيتمكنون من الصرف اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح الغد عبر جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، مع إمكانية استخدام البطاقات في الدفع الإلكتروني وسداد المعاملات الحكومية والمشتريات.

متابعة عمليات الصرف

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون معوقات.

دعم سنوي يتجاوز 54 مليار جنيه

يستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» نحو 18 مليون مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، بميزانية سنوية تبلغ 54 مليار جنيه، وذلك بعد إقرار الزيادة الدائمة بنسبة 25% منذ أبريل الماضي.

ويُعد البرنامج أحد أهم أدوات الدولة في دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مع العمل على توظيف قدرات المستفيدين في خدمة أهداف التنمية المستدامة.