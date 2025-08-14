نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2025.. التعليم العالي تعلن فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، بدءًا من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة 10%، ووفق الضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

معامل الحاسبات لمساعدة الطلاب

أوضحت الوزارة أن معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية ستفتح أبوابها خلال فترة التسجيل لتقديم الدعم الفني للطلاب ومساعدتهم في إتمام إجراءات التقديم بشكل صحيح.

رابط التقديم الإلكتروني

يتم التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب حصريًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg