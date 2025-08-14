نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة مع رطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 42 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المناطق، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر.

شبورة مائية ونشاط للرياح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إنه من المتوقع اليوم تكوّن شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

ارتفاع الرطوبة واضطراب الملاحة

من المتوقع أن تؤدي زيادة نسب الرطوبة إلى رفع الإحساس بدرجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات عن القيم المعلنة. كما تشهد الملاحة البحرية اضطرابًا بخليج السويس، مع سرعة رياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع أمواج يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار.

فرص أمطار ورعد على بعض المناطق

تشير التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من وسط وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 42° – الصغرى 27°

الإسكندرية: العظمى 36° – الصغرى 27°

مطروح: العظمى 34° – الصغرى 26°

سوهاج: العظمى 45° – الصغرى 31°

قنا: العظمى 46° – الصغرى 32°

أسوان: العظمى 49° – الصغرى 34°