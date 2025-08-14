نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: تدريب أكثر من 11 ألف متدرب بالمركز الإقليمي والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل دعم خطط التدريب وبناء القدرات من خلال مركز التدريب الإقليمي والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، موضحًا أن العام المائي 2024/2025 شهد تنفيذ 396 نشاطًا تدريبيًا بمشاركة أكثر من 11 ألف متدرب.



برامج لرفع الكفاءة وسد العجز في الوظائف



وأوضح الوزير أن البرامج التدريبية شملت مجالات متنوعة، منها التدريب التحويلي لسد العجز في بعض الوظائف، حيث تم تدريب 557 سائقًا، و353 بحارًا، و320 ملاحظًا ومشرفًا.

كما تم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع الجانب الإيطالي واليونسكو، بجانب تدريب صيفي لنحو 1،002 طالب جامعي، بما يعزز قدرات الكوادر الشابة.



تمكين المرأة والاستفادة من ورد النيل



وأضاف سويلم أن الوزارة تنفذ برامج لتمكين المرأة الريفية من خلال الاستفادة من ورد النيل وتحويله إلى منتجات ومشغولات يدوية، حيث تم تدريب 391 سيدة في محافظات كفر الشيخ ودمياط ودمنهور وإسنا.



تدريب إقليمي للكوادر الإفريقية



وأشار الوزير إلى أن المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي نفذ 23 برنامجًا إقليميًا شارك فيها 460 متدربًا من مختلف الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر تواصل دعم قدرات الأشقاء الأفارقة في مجالات المياه والتكيف المناخي.

تطبيق التكنولوجيا الحديثة واعتماد الجودة



وأكد سويلم أن مركز التدريب الإقليمي انتهى من إجراءات اعتماد شهادة الجودة ISO9001، ويضم معملًا للذكاء الاصطناعي مزودًا بروبوتات تعليمية وطائرة درون لتدريب العاملين على أحدث أساليب إدارة الموارد المائية.

وأوضح أن هذه الجهود تدعم توجه الوزارة نحو “الجيل الثاني لمنظومة الري”، عبر تدريب المهندسين والفنيين على استخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج الرياضية الحديثة في إدارة المياه.

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يُعد أحد الكيانات الرائدة في مجال التدريب وبناء القدرات في قطاع المياه، وهو جهة معتمدة من الفئة الثانية لدى منظمة اليونسكو، كما يُعد مركزًا مُعتمدًا للتدريب القومي من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومُعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لتقديم برامج التدريب والاختبارات الخاصة بشهادة أساسيات التحول الرقمي، وذلك في إطار التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة في تصميم وتنفيذ برامجه التدريبية.



كما يضم المركز "معمل للذكاء الاصطناعى" والذى يضم نماذج تطبيقية لإدارة الموارد المائية، والتي تتميز بقدرتها على دراسة عدة عوامل متنوعة بشكل متزامن بما يُمكن المسئولين من اتخاذ القرار المناسب فى إدارة المنظومة المائية، كما يضم المعمل فى مكوناته روبوت سيستخدم في العملية التعليمية سواء على المستوي المحلي أو الاقليمي، كما يحتوى المعمل على طائرة درون تعليمي للتدريب على استخدامه في إدارة الموارد المائية.