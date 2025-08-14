نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق السبت المقبل 16 أغسطس، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، في جميع محافظات الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سير اللجان في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ في الساعات الصباحية وفق الجداول المعلنة، مع التشديد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، وضمان توفير بيئة آمنة ومهيأة لأداء الاختبارات.

ويبدأ جدول الامتحانات يوم السبت 16 أغسطس بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، على أن يؤدي الطلاب يوم الأحد 17 أغسطس امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، ثم امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الإثنين 18 أغسطس.

وتتواصل الامتحانات يوم الثلاثاء 19 أغسطس بامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، يليها يوم الأربعاء 20 أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمي علوم، والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لطلاب علمي رياضة.

أما يوم الخميس 21 أغسطس، فيؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، على أن يُختتم الجدول يوم السبت 23 أغسطس بامتحان الأحياء لطلاب علمي علوم، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لطلاب علمي رياضة، إلى جانب امتحان الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكدت الوزارة أنها أنهت جميع الاستعدادات داخل مقار اللجان، مع توفير الرعاية الطبية، وتطبيق ضوابط مكافحة الغش الإلكتروني، وضمان تهيئة بيئة مناسبة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في أفضل الظروف.