نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع موقف الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن موقف الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA).

واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وانشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال العام المائى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، حيث تم تنظيم عدد (396) نشاط تدريبي بمشاركة 11051 متدرب، وعقد 6 برامج تدريبية و2 جولة دراسية بإيطاليا بمشاركة ١٠٨ متدرب تحت مظلة مشروع "المعرفة المائية" بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وعقد ٢ برنامج تدريبي بمشاركة ٣٨ متدرب من ١٣ دولة عربية وأفريقية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتنفيذ التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعدد ١٠٠٢ طالب، وعقد بروتوكول تعاون مع منظمة الفاو لتدريب ١٠٧٩ متدرب (منهم ٤٧١ مزارع و١٢٠ من الشباب والسيدات الغير عاملات)، وتنفيذ تدريب تحويلي لسد العجز في بعض الوظائف بعدد ٥٥٧ سائق و٣٥٣ بحار و٣٢٠ ملاحظ ومشرف.

وفي مجال الاستفادة من ورد النيل.. تم تنفيذ عدد (١٦) نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ - دمياط - دمنهور - إسنا) لعدد (٣٩١) سيدة تم تدريبهم على طرق الاستفادة من نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة .

وقام المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) بتنفيذ عدد (٢٣) برنامجًا تدريبيًا إقليميًا استفاد منها حتى الآن ٤٦٠ متدرب من مختلف الدول الإفريقية، بما يعكس الإقبال المتزايد على برامج المركز وثقة الدول الإفريقية في الدور المصري بمجال التدريب وبناء القدرات.

وقام مركز التدريب الإقليمي بتوقيع عدد (١٠) بروتوكولات وشراكات تعاون مع الجامعات المصرية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، كما تم الانتهاء من إجراءات إعتماد شهادة الجودة ISO9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات وجاري اصدار شهادات الاعتماد.

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليًا تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على مختلف التقنيات الحديثة فى إدارة المياه، من خلال برامج تدريبية متميزة توفر المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التحول نحو الجيل الثانى لمنظومة الرى، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، مثل التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وغيرها، وهو ما يتم تقديمه من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.

كما تم إعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولًا بأول لتكون منظومة ديناميكية.

وأضاف سيادته أن مصر تولي إهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية من خلال تنفيذ برامج تدريبية تهدف لبناء قدرات الكوادر الإفريقية ونقل الخبرات المصرية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يُسهم في تمكين دول القارة من مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والمناخ، من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) الذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe.

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يُعد أحد الكيانات الرائدة في مجال التدريب وبناء القدرات في قطاع المياه، وهو جهة معتمدة من الفئة الثانية لدى منظمة اليونسكو، كما يُعد مركزًا مُعتمدًا للتدريب القومي من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومُعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لتقديم برامج التدريب والاختبارات الخاصة بشهادة أساسيات التحول الرقمي، وذلك في إطار التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة في تصميم وتنفيذ برامجه التدريبية.

كما يضم المركز "معمل للذكاء الاصطناعى" والذى يضم نماذج تطبيقية لإدارة الموارد المائية، والتي تتميز بقدرتها على دراسة عدة عوامل متنوعة بشكل متزامن بما يُمكن المسئولين من اتخاذ القرار المناسب فى إدارة المنظومة المائية، كما يضم المعمل فى مكوناته روبوت سيستخدم في العملية التعليمية سواء على المستوي المحلي أو الاقليمي، كما يحتوى المعمل على طائرة درون تعليمي للتدريب على استخدامه في إدارة الموارد المائية.