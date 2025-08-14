50 طالبا بالفصل في المدراس الحكومية للعام الجديد وتفتيش مستمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 أغسطس 2025 10:16 صباحاً -

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة الحفاظ على الكثافة الطلابية داخل الفصول بالعام الدراسى المقبل الذين ينطلق 20 سبتمبر 2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن طلبات التحويل للطلاب التى سيتم البت فيها من خلال المديريات التعليمية سوف تلتزم بالكثافة المقررة وفق الأعداد التى تم تحديدها لكل مدرسة وفصل دراسى بحيث لا يزيد عدد الطلاب عن 50 تلميذا فى الفصل الواحد.

وأوضحت الوزارة أنه يجب الحفاظ على ما تم إنجازه خلال العام الدراسى الماضى فيما يتعلق بملف الكثافة الطلابية، موضحة أن حل أزمة الكثافة أدى إلى ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه هذا العام بشكل كامل على مستوى الجمهورية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة لجميع المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، ودهان الفصول والأسوار، وعدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة، والتشجير والتجميل، بما يعكس بيئة تعليمية نظيفة وآمنة، مؤكدة على أهمية التشجير وأعمال الدهانات فى المدارس، كونهما عنصران أساسيان لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة، مع تغيير المقاعد غير الصالحة للاستخدام حيث يتم التنسيق مع صندوق دعم وتمويل المشروعات والأبنية التعليمية بهدف مد المديريات المقاعد المطلوبة فى المدارس قبل انطلاق الدراسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك خطة واضحة تستهدف الانتهاء من نظام الفترات المسائية فى المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ضمن جهود تحسين بيئة التعليم، وبما يحقق مصلحة الطلاب.

وكشفت مصادر مسئولة، عن أن هناك مدارس وفصول جديدة على مستوى المديريات سوف تدخل الخدمة لأول مرة مع العام الدراسى الجديد مما يخفف الضغط خاصة فى الأماكن ذات الكثافة المرتفعة، مشيرة إلى أنه هناك مدارس يتم تشغيلها بشكل مستمر لتقليل الكثافة الطلابية فى المدارس.