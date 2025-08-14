أحمد جودة - القاهرة - برعاية الرئيس السيسي.. ختام المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء يؤكد على صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي

جانب من اللقاء

برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".