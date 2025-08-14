أخبار مصرية

"رئيس هيئة قناة السويس يستعرض مشروعات التطوير أمام وفد كلية الحرب العليا"

جانب من اللقاء

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفدًا رفيع المستوى من كلية الحرب العليا بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، برئاسة اللواء أركان حرب رمضان فتحي مدير الكلية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والدارسين المصريين والوافدين من بعض الدول الشقيقة المشاركين في الدورة رقم (49)، وذلك في أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، لبحث مستجدات المشروعات التنموية في منطقة القناة.

امير السيد

