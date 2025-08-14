نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تؤكد دعم السلام في الشرق الأوسط وتدين ما أثير حول "إسرائيل الكبرى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت جمهورية مصر العربية حرصها على ترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونددت بما أثير مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى".

وطالبت مصر بتقديم إيضاحات عاجلة، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تثير عدم الاستقرار وتعارض خيار السلام، كما تتناقض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وشددت مصر على أن تحقيق السلام لا يتم إلا عبر العودة للمفاوضات ووقف الحرب على غزة، وصولًا لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.