مصر تدين ما أثير حول "إسرائيل الكبرى".. وتطالب بإيضاحات حوله

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 11:29 مساءً - تؤكد جمهورية مصر العربية حرصها على إرساء السلام فى الشرق الاوسط، وتدين ما اثير ببعض وسائل الإعلام الاسرائيلية حول ما يسمى باسرائيل الكبري، وطالبت بإيضاحات لذلك فى ظل ما يعكسه هذا الامر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة فى تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وتؤكد مصر بأنه لا سبيل لتحقيق السلام الا من خلال العودة إلى المفاوضات وانهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.