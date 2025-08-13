وزير الخارجية: المزايدة على دور مصر "إفلاس" ويشتت الانتباه عن جرائم اسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 11:29 مساءً - أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج، أن المزايدة على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية إفلاس سياسي وأخلاقي، موضحا أن عدم المعرفة بواقع الأمور جهل ومعبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة وآلاف الشاحنات مصطفة واسرائيل هي التي تعرقل دخولها للقطاع.

وأوضح وزير الخارجية، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن المزايدين على الدور المصري وما يحدث يشتت الانتباه عن الجرائم الاسرائيلية وعناصر تتبع الجماعة الارهابية تروج الشائعات ضد مصر لتشويه الدور، ولفت إلى أنه تم القبض على بعض مثيري الشعب في محيط السفارات المصرية بالخارج وتسليمهم للجهات الامنية.

وشدد: "لا نقبل المساس بأي سفارة مصرية بالخارج وتعليمات حازمة للتعامل الفوري مع اية تهديدات ودولة اجنبية تجاوبت في تأمين مقار السفارات المصرية تحت التهديد وأجهزة بعض الدول تخاذلت وتقاعست عن حماية مقرات السفارات المصرية وسنطبق مبدأ المعاملة بالمثل معهم".

وتابع وزير الخارجية: "تم نقل رسائل استياء لسفراء بعض الدول التي تقاعست في حماية مقار السفارات المصرية".