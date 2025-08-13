نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبلت مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عدة زيارات لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية وذلك لتقديم الدعم إلى متلقى العلاج بالمستشفى من أبناء الشعب المصرى والعمل على رفع روحهم المعنوية ورسم البسمة على وجوههم لإستكمال رحلة العلاج بثقة ويقين لقرب تماثل الشفاء وبما يعكس شعور أبناء المؤسسة العسكرية العريقة بآلامهم، كما تضمنت الزيارة تقديم عدد من الهدايا العينية للمرضى وإدارة حوارات إتسمت بالمودة والسعادة بين الطلاب والمرضى.

وخلال الزيارات أعرب عدد من المرضى وأسرهم عن تقديرهم لتلك الزيارة التى تركت الأثر الإيجابى فى نفوسهم، كما وجه مسئولى المستشفى الشكر للقوات المسلحة، فيما أكد الطلبة عن سعادتهم بالمساهمة فى بث الطاقة الإيجابية للمرضى وتبادل مشاعر الأمل فى رحلة الشفاء وحب الوطن.