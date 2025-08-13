نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تتابع استعدادات استقبال المهرجان الدولي للتمور 2025 بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، الخاصة باستقبال المهرجان الدولي للتمور 2025.

وفي هذا الإطار، توجهت اليوم هند عبد الحليم، نائب المحافظ، يرافقها الأستاذ محمد مرعي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة التجهيزات والوقوف على حجم الاستعدادات ونسب إنجاز أعمال رفع كفاءة المرافق استعدادًا لاستقبال فعاليات المعرض.

حيث تفقدت نائب المحافظ الموقع المقرر لعقد الفعاليات، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء منها دون تأخير.

كما قامت نائب المحافظ بزيارة ثلاجة التمور لتفقد مدى جاهزيتها وبحث امكانية التوسع في ثلاجات التمور.

وقامت بالمرور على عدد من الفنادق والمطاعم المقرر استقبال الزائرين بها خلال فترة المهرجان، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة ومدى جاهزيتها لاستقبال الوفود المحلية والأجنبية.

واختتمت الجولة بعقد اجتماع مع اصحاب الفنادق والمطاعم بالواحات البحرية للاستماع إلى مقترحاتهم للوصول بتنظيم المعرض للشكل اللائق، كما اكدت على ضرورة توفير أعلى معايير الجودة والراحة لضيوف المهرجان.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المعرض المقرر إقامته في نوفمبر القادم سيتم تنظيمه بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار ومؤسسة جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وسيشهد مشاركة موسعة من منتجي ومصنعي التمور من مختلف المحافظات، إلى جانب وفود من عدد من الدول الشهيرة بهذه الصناعة.

وأكدت نائب المحافظ أنه يجري التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والإدارات المعنية بالمحافظة للتأكد من تمام التجهيزات، سواء فيما يتعلق بخطوط السير ووسائل الإقامة والإعاشة، أو تنظيم الفعاليات المدرجة على جدول أعمال المهرجان.

وأضافت أن المهرجان يمثل فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئة الفريدة التي تتمتع بها مدينة الواحات البحرية وتوابعها، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية لنمط السياحة البيئية والعلاجية بالشرق الأوسط، فضلًا عن ما يتيحه من فرص استثمارية واعدة تمكّن الدولة من تنفيذ خططها لجعل المدينة مركز جذب سياحي متنوع يراعي معايير الاستدامة، بما يلبي تطلعات الدولة وطموحات أهالي الواحات.

رافق نائب المحافظ كل من: صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، والدكتور أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة ومنسق المهرجان، والمهندس هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعزة وهدان، رئيس الإدارة العامة للسياحة، وممثلي الهيئات والأجهزة والمؤسسات والإدارات المعنية والشركات المنظمة والداعمة للمهرجان.

FB_IMG_1755111027600

FB_IMG_1755111023953

FB_IMG_1755111021250

FB_IMG_1755111015672

FB_IMG_1755111012609

FB_IMG_1755111008733

FB_IMG_1755110985474

FB_IMG_1755110996104

FB_IMG_1755111006227

FB_IMG_1755110977196

FB_IMG_1755110983032

FB_IMG_1755110973321