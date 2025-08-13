وزير الخارجية: مصر لن تسمح لإسرائيل باتخاذ أي قرارات غير مسؤولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 10:33 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، أن أي قرارات غير مسؤولة من جانب حكومة اسرائيل لا يمكن مصر تقبل ولا تسمح بها، قائلا: "نتحرك على كل المستويات الاقليمية والدولية للعمل على وقف الحرب الغاشمة التي تقودها اسرائيل".

وأضاف بدر عبد العاطي، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، على قناة دي إم سي، أن موقف مصر واضح ونبذل أقصى جهد ولدى مصر امكانية كاملة إذا كان هناك حسن نية لدى الطرف الاسرائيلي والطرف الفلسطيني ممثل في حماس أن نصل الى صفقة بموجبها يحصل وقف الحرب وحملة التجويع المستمرة والممنهجة على قطاع غزة.

وتابع: "لدينا اتصالات مع الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني وندفع من خلال التشاور مع الجانب القطري والامريكي في اتجاه امكانية التوصل لتهدئة وهدنة وصفقة تضمن نفاذ المساعدات الانسانية واطلاق سراح الرهائن وفي امكانية وفرصة".