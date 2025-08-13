نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة الـ14 من «زاد العزة» محمّلة بأكثر من 112 ألف سلة غذائية لدعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري، اليوم، جهوده المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لقطاع غزة، حيث دفع القافلة الـ14 من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، عبر معبر كرم أبو سالم باتجاه جنوب القطاع.

وضمّت القافلة شاحنات محملة بأكثر من 112 ألف سلة غذائية، إلى جانب أطنان من الدقيق والمستلزمات الطبية، في إطار الدور الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وانطلقت مبادرة «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، شملت سلاسل إمداد غذائية، دقيق، ألبان أطفال، أدوية، مستلزمات طبية وعلاجية، مواد للعناية الشخصية، بالإضافة إلى أطنان من الوقود.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تمركزه على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري بشكل كامل، مع استمرار العمل في المراكز اللوجستية وتكثيف الجهود لإدخال المساعدات، والتي تجاوزت حتى الآن 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المواد الإغاثية، بدعم ومشاركة أكثر من 35 ألف متطوع من الجمعية.

