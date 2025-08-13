أخبار مصرية

متحدث الحكومة لـ"قناةالحياة": تعديل قانون ذوي الهمم هدفه منع البعض من استغلالهم للحصول على مزايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:36 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الموافقة على القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الهمم.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هذه التعديلات بصورة إجمالية كانت تهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون التي كانت تمثل بعض الثغرات التي يستغلها البعض للحصول على بعض المزايا الخاصة بذوي الهمم خاصة فيما يتعلق بالسيارات".

 

وتابع: "الهدف من تعديل القانون سد هذه الثغرات مع الحفاظ على حقوق ذوي الهمم فيما يتعلق باستيراد السيارات، وبعض التعديلات الأخرى، فمن حق ذوي الهمم الحصول على سيارة واحدة كل 154 عاما وكذلك مع عدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج".

 

 

 

