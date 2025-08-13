الأرصاد الجوية لـ"إكسترا نيوز": انخفاض درجات الحرارة بدءا من السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:36 مساءً - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة تؤثر على كافة المحافظات، بدأت منذ بداية الأسبوع وتستمر حتى غد الخميس.

وأوضحت إيمان شاكر خلال لقاء خاص من داخل الهيئة لقناة إكسترا نيوز، أن الموجة الحارة ستنكسر يوم السبت المقبل، بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، لافتة إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الآن 39 درجة مئوية، و45 درجة مئوية على أسوان والأقصر وشرم الشيخ.

وأشارت إيمان شاكر إلى أنه خلال الساعات القادمة متوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى العظمى اليوم 41 درجة مئوية وغدا تصل إلى 42 درجة، وفى أسوان والأقصر متوقع أن تصل غدا ما بين 48 إلى 49 درجة مئوية، وهى درجات الحرارة فى الظل.

أكدت إيمان شاكر، انه لن توجد موجات حرارة شديدة فى الفترة المقبلة والمتوقع أن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، والحمد لله هذه الموجة الحارة تكون نهاية الموجات الحارة باستثناء قد يحدث ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة فى الفترات المقبلة المتبقية فى فصل الصيف.