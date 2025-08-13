أخبار مصرية

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي العاشر

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي العاشر، الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

جاءت مشاركة الوزير في إطار دعم الدولة المصرية بأركان المؤسسة الدينية في جهودها الرامية إلى تطوير الخطاب الإفتائي، ومواكبة المتغيرات المعاصرة، وتوظيف الوسائل الحديثة في خدمة الفتوى، مع الحفاظ على المنهج الأزهري المستنير.

وخلال الجلسة، أشاد كبير مستشاري الأمين العام للبرلمان الدولي بجنيف، بمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، مشيرًا إلى دوره المبكِّر في التعاون مع البرلمان الدولي من خلال مؤلَّفه "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، الذي أسهم في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الفكر المتطرف، وتحصين المجتمعات من خطاب الكراهية.

وقد ختم المؤتمر بعدد من التوصيات التي من شأنها تعضيد نتائج المؤتمر وإفساح المجال أمام بحوث وفاعليات أخرى.

