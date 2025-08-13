نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يلتقي بعمدة سراييفو في ختام زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي شريف فتحي وزير السياحة والآثار Samir Avdic عمدة مدينة سراييفو في ختام زيارته التي يقوم بها للبوسنة والهرسك لبحث سبل التعاون المشترك.

كما أقام Samir Avdic مأدبة عشاء على شرف الوزير.

وقد حضر مأدبة العشاء السفير وليد حجاج سفير مصر في سراييفو، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال مأدبة العشاء، تبادل الوزير وعمدة مدينة سراييفو أطراف الحديث حيث تم التأكيد على أهمية الترويج لمصر كوجهة سياحية في السوق البوسني، ولمدينة سراييفو كوجهة سياحية في السوق المصري بما يساهم في زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب شريف فتحي عن إعجابه بمدينة سراييفو واصفًا إياها بالمدينة الجميلة ذات الطبيعة الخلابة، كما يتميز شعبها بالألفة والود.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مجال السياحة ستعمل على فتح مجالات عديدة للتعاون بين البلدين في هذا الشأن.

كما استعرض الاستراتيجية الترويجية للوزارة والحملة الدولية التي أطلقتها تحت شعار "مصر... تنوع لا يُضاهى"، والتي تسلط الضوء على المنتجات السياحية الفريدة التي تتميز بها مصر، مشيرًا إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير والمقرر له يوم 1 نوفمبر القادم.

ومن جانبه، أعرب عمدة سراييفو عن تطلعه لزيادة أعداد السائحين المصريين الوافدين إلى سراييفو، مؤكدًا على أهمية السياحة للاقتصاد البوسني وأن الدولة تعمل على تنمية هذا القطاع الحيوي.

