إدخال 122 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية وأدوية إلى الفلسطينيين بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 07:29 مساءً - صرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، بأنه تم إدخال 122 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية وأدوات طبية وأدوية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وضمن القافلة الـ14، قال المصدر إنه تم نقل الشاحنات من البوابة الفرعية لميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم وإدخالها إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن شاحنات المساعدات تحمل الدقيق وألبان الأطفال والزيت والسكر والجبن والسلاسل الغذائية، بالإضافة إلى الوجبات المعلبة والخبز والبقوليات والأدوية والمستلزمات الطبية، وأضاف أن الشاحنات التي تم إدخالها اليوم هي من الهلال الأحمر المصري وقطر والتحالف الوطني وهيئة الأمم المتحدة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها، كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وفي مايو الماضي، أدخلت سلطات الاحتلال كميات محدودة من المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، وفق آلية نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رغم رفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتلك الألية لمخالفتها للآليات الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة عشر ساعات يوميا اعتبارا من (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية..فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين.