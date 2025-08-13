الجامعة العربية تعلق على تصريحات نتنياهو بشأن إقامة ما أسماه "إسرائيل الكبرى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 07:29 مساءً - تدين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، توطئة لإقامة ما سماه "إسرائيل الكبرى". وتعتبر هذه التصريحات بمثابة استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد الامانة العامة أن هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي الجماعي وتحدياً سافراً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، كما أنها تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، وتكشف العقلية المتطرفة الغارقة في أوهام استعمارية.

وتدعو الأمانة العامة المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الامن الدولي الي الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الاقليمي لدولة الاحتلال.