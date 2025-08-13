نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «جهار» تمنح 23 منشأة صحية الاعتماد الكامل أو المبدئي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي أسفرت عن منح 23 منشأة صحية الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد، وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن «جهار» والمعتمدة دوليًا من منظمة «الإسكوا».

وتضمنت القرارات منح الاعتماد الكامل لمنشأتين من القطاع الخاص، هما: مستشفى جلوبال كير بالجيزة، ومركز الدكتور خالد عبدالعزيز للأشعة المقطعية والمسح الذري بالشرقية.

كما شملت القرارات نجاح 11 وحدة ومركزًا لطب الأسرة التابعين لوزارة الصحة والسكان في الحصول على شهادة الاعتماد المبدئي، بالإضافة إلى تجديد الاعتماد لمعمل البرج أوجينا، ومعمل المختبر 1 ببورسعيد، وصيدلية المواساة، وصيدليات دلمار وعطا الله بالأقصر، إلى جانب أربع منشآت تابعة لهيئة الرعاية الصحية.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد وحدات الرعاية الأولية يعكس التزام المنظومة الجديدة بتحقيق العدالة الصحية، وتعزيز خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، وأشار إلى أن هيئة «جهار» نفذت 4788 زيارة رقابية فنية وإدارية واستطلاعات رأي؛ لضمان جودة الخدمات الصحية والالتزام بمعايير سلامة المرضى ورفع كفاءة المنظومة بمختلف المحافظات.

وشدد على أن الدمج بين التدريب المستمر والرقابة المتواصلة يرسخ ثقافة التحسين المستدام، ويرفع كفاءة المنظومة الصحية لضمان تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة.

فيما يلي تفاصيل المنشآت التي حصلت على الاعتماد:

منح الاعتماد الكامل:

* مستشفى جلوبال كير - الجيزة.

* مركز الدكتور خالد عبدالعزيز للأشعة المقطعية والمسح الذري - الشرقية.

* وحدتا طب أسرة تابعتان لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان: وحدة طب أسرة الجزيرة، ووحدة طب أسرة الصداقة الجديدة.

منح الاعتماد المبدئي لـ12 مركزًا ووحدة طب أسرة:

* وحدة طب أسرة أبيس الخامسة - البحيرة.

* وحدة طب أسرة ركابية - دمياط.

* وحدة طب أسرة الخياطة - دمياط.

* وحدة طب أسرة كفر عوض الله حجازي - الشرقية.

* وحدة طب أسرة شباس عمير - كفر الشيخ.

* مركز طب أسرة شوبر - الغربية.

* وحدة طب أسرة سماكين غرب - الشرقية.

* وحدة طب أسرة إلياس - الفيوم.

* مركز طب أسرة القنطرة شرق - الإسماعيلية.

* وحدة طب أسرة سرسنا - الفيوم.

* وحدة طب أسرة الكوم الأحمر - قنا.

* وحدة طب أسرة نزلة حنا - بني سويف.

* تجديد الاعتماد لـ7 منشآت:

* صيدلية المواساة، صيدليات دلمار وعطا الله - الأقصر.

* معمل البرج أوجينا - بورسعيد.

* معمل المختبر 1 - بورسعيد.

* وحدة طب أسرة الكاب - بورسعيد.

* وحدة طب أسرة ميسرة - بورسعيد.

* مركز طب أسرة تعاونيات الزهور - بورسعيد.

* مركز طب أسرة الدكتور محمد مشالي - بورسعيد.

وأوضح الدكتور أحمد طه أن عمليات التدقيق الشاملة تضمن الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى، مع متابعة آراء المستفيدين وتحليل البيانات؛ لاتخاذ قرارات تطويرية تعزز كفاءة وجودة الخدمات الصحية.