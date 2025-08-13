نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدول العربية تدين تصريحات نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، في ما وصفه بـ "إسرائيل الكبرى".

واعتبرت الأمانة العامة هذه التصريحات استباحةً لسيادة الدول العربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أنها تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي الجماعي وتحديًا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وشددت الجامعة على أن هذه التصريحات تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، وكشفت العقلية المتطرفة الغارقة في أوهام استعمارية.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة، التي تزعزع الاستقرار وتزيد من الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال.