نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تصرف بدل التدريب الأحد.. واليوم صرف المعاشات والصحف المتوقفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتماع مع المعبدي لضمان عدم تكرار تأخر البدل وتثبيت موعده

قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين إنه تلقى إخطارًا من المستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بأن بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين سيتم تحويله لحسابات النقابة يوم الأحد المقبل، ملمحًا أن الإدارة المالية أعدت كشوف التحويلات لحسابات الزملاء، وسيتم الصرف بمجرد وصول البدل لحسابات النقابة وفي اليوم نفسه.

وأشار ”يونس" إلى أنه اتفق مع المعبدي على الاجتماع خلال أيام لضمان عدم تكرار تأخر البدل مثلما حدث هذا الشهر وضرورة تثبيت موعد الصرف، حرصًا على وفاء الصحفيين بالتزاماتهم التي يُشكل البدل جزءً رئيسيًا منها.

وأضاف أمين صندوق الصحفيين أنه تم اليوم صرف المعاشات للمستحقين وعددهم 2232 من الصحفيين وأسرهم، وأن التحويلات تمت اليوم على حسابات المستحقين في البنوك وعبر الهيئة القومية للبريد وذلك بإجمالي نحو 6 ملايين جنيه.

وأكد “يونس“ أنه تم اليوم صرف بدل البطالة للصحف المتوقفة لنحو 554 زميل وزميلة بإجمالي 692.500 جنيه، وأنه تم إرسال المبلغ على حسابات المستحقين عبر الفيزا.

وأوضح “يونس“أنه سيتم غدا الخميس إرسال أقساط البنوك المستحقة على الزملاء التي تخصم من البدل وذلك بعد تدبيرها من حسابات مختلفة في النقابة، وذلك لحين وصول البدل تجنبا لمزيد من الغرامات التي تفرضها البنوك على الزملاء.