أخبار مصرية

السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي

0 نشر
0 تبليغ

  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 1/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 2/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 3/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 4/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 5/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 6/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 7/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 8/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 9/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 10/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 11/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 12/13
  • السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي 13/13

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة / السد العالي)، بواقع 49 رحلة يوميًا في اتجاه الذهاب، موزعة على مستويات خدمة متنوعة لتلبية متطلبات المسافرين، وذلك على النحو التالي:

  • 13 قطار تهوية ديناميكية.
  • 14 قطار ثالثة مكيفة.
  • 7 قطارات VIP.
  • 4 قطارات إسباني مطور.
  • 3 قطارات فرنسي مطور.
  • 1 قطار تالجو.
  • 2 قطار ثانية فاخرة.
  • 5 قطارات نوم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة السكك الحديدية، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويسهم في دعم جهود الدولة لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل.

وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجميع المسافرين رحلات آمنة وميسرة، ووصولًا سالمًا إلى وجهاتهم.

8d1d6b58ef.jpg
4e61d312ec.jpg
4b80b419a9.jpg
b8f60aa793.jpg
4b51f039a6.jpg
67890b2ea3.jpg
731c53db8b.jpg
84465c2fa3.jpg
e438bc1710.jpg
56a86c5028.jpg
cd7f81f0aa.jpg
9bc6722683.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا