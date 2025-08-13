نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة / السد العالي)، بواقع 49 رحلة يوميًا في اتجاه الذهاب، موزعة على مستويات خدمة متنوعة لتلبية متطلبات المسافرين، وذلك على النحو التالي:

13 قطار تهوية ديناميكية.

تهوية ديناميكية. 14 قطار ثالثة مكيفة.

ثالثة مكيفة. 7 قطارات VIP.

VIP. 4 قطارات إسباني مطور.

إسباني مطور. 3 قطارات فرنسي مطور.

فرنسي مطور. 1 قطار تالجو.

تالجو. 2 قطار ثانية فاخرة.

ثانية فاخرة. 5 قطارات نوم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة السكك الحديدية، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويسهم في دعم جهود الدولة لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل.

وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجميع المسافرين رحلات آمنة وميسرة، ووصولًا سالمًا إلى وجهاتهم.