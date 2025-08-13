3 رؤساء وزراء يودعون الدكتور على المصيلحى لمثواه الأخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 06:32 مساءً - شيّع عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وعلى رأسهم 3 رؤساء وزراء، وهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الحالى، والدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، جثمان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق إلى مثواه الأخير.

وبدأت مراسم التشييع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث توافد الحضور قبل موعد الصلاة بوقت مبكر، وبين وجوه الوزراء ورجال الدولة، ظهر الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، الذي كشف عن واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في هذا اليوم، إذ قال إن المصيلحي أوصى قبل وفاته بأن يؤم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، صلاة الجنازة عليه.

وعندما حانت اللحظة، وقف الشيخ علي جمعة في محراب المسجد، يصدح بصوت يملؤه الحزن والتضرع، وخلفه صفوف ممتدة من المصلين.