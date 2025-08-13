الرياض - كتبت رنا صلاح - اجتمع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع رؤساء المراكز والمدن الجدد الذين تم تعيينهم في الحركة المحدودة التي صدرت بالأمس يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة المحافظ لضخ دماء جديدة وتحسين كفاءة الإدارة المحلية من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ كفر الشيخ يشدد على حل مشاكل المواطنين بالمراكز والمدن

في سياق الحركة، صدرت قرارات تكليف لكل من فتحي محمد أحمد يوسف رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وأحمد عبد الواحد عبد الله في نفس المنصب بمركز ومدينة قلين، بالإضافة إلى أيمن أحمد فوزي علي السيد الذي تولى رئاسة مدينة سيدي غازي وبهذه الخطوة، يسعى المحافظ لتفعيل دور القيادة المحلية وتأكيد أهمية التعامل مع قضايا المواطنين بشكل عاجل.

خلال الاجتماع، أكد المحافظ على أن حل مشاكل المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية يجب أن تكون القاعدة الأساسية لعمل جميع القيادات المحلية وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة الخدمات والمرافق، فضلاً عن الاستجابة السريعة لشكاوى الأهالي، مما يسهم في إيجاد حلول فعالة ترتقي بمستوى الخدمات.

وفي هذا الإطار، أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن هذه القرارات تأتي كجزء من استراتيجيات المحافظة لضمان تطبيق أفضل معايير الكفاءة الإدارية، مما سينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المحافظة. وبهذا، يسعى محافظ كفر الشيخ إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل يضمن لهم حياة أفضل.