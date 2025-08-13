الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية عن بدء قبول طلبات التقدم لشغل وظيفة موجه عام في مجالي العلوم والتربية الرياضية يأتي ذلك وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، حيث يمكن للراغبين التقدم حتى تاريخ 27 أغسطس 2025.

سوهاج الأزهرية تعلن عن وظائف موجه عام والشروط المطلوبة

1- الحصول على مؤهل عالي تربوي أو مؤهل مناسب مع تأهيل تربوي.

2- أن يكون المتقدم على درجة كبير معلمين كحد أدنى.

3- عدم تعرضه لأي جزاء يزيد عن عشرة أيام ولم يتم محوه بعد.

4- ألا يكون محالا للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو لديه قرارات بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5- أن يكون على رأس العمل فعليًا.

6- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط لعامين سابقيين.

7- أن يكون قد مر عام على الندب في وظيفته الحالية.

تتطلب التقديم تقديم مجموعة من الأوراق تشمل طلب مستوفٍ للبيانات، صورة من خطاب اجتياز الكادر، صورة من بطاقة الرقم القومي، بيان بالجزاءات غير المحوّاة، شهادة مباشرة العمل، وبيان حالة كمبيوتر ويدوي وتجدر الإشارة إلى أن الطلبات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة أو التي تقدم بعد انتهاء المهلة المحددة لن يتم النظر فيها.