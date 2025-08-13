الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس التزام محافظة أسيوط بتحقيق التنمية المستدامة، أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مشروعات التنمية الريفية وقد أشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه الجهود هو تقديم دعم شامل للمزارعين والمربين وذلك لتحقيق تحسين ملموس في الخدمات الزراعية والحيوانية.

محافظ أسيوط يؤكد تكامل الجهود مع الاتحاد الأوروبي لتنمية الريف

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، لوفد من برنامج الاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث خطة العمل المستقبلية لتعزيز الإنتاجية الزراعية والحيوانية كان اللقاء حضره عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، بينهم الدكتور أحمد البيباني، مسئول برنامج الاتحاد الأوروبي بأسيوط، وعدد من العلماء في مجال الزراعة والتغذية الحيوانية.

وفي سياق النقاش، تم استعراض متطلبات تنفيذ البرنامج، بما في ذلك حصر المراكز والقرى المشاركة، وتحديد الثروة الحيوانية، ومزارع الألبان كما تم التركيز على تحسين المعايير التدريبية وضمان تغطية الأهداف وفق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وذكر المحافظ أن البرنامج يهدف إلى تنويع مصادر دخل المزارعين، وتحسين جودتهم، وتطبيق أساليب حديثة في الرعاية والتغذية، بجانب إدارة المخلفات الزراعية بشكل يحقق الفائدة البيئية كما يسعى البرنامج لدعم سلالات الماشية وتحسين جودة الأعلاف.

من المقرر أن يقوم الوفد بزيارات ميدانية لمتابعة التقدم ومستوى الاستعدادات في المواقع المستهدفة، مما يؤكد الاهتمام المستمر بتطوير القطاع الزراعي والحيواني في المحافظة.