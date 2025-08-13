نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لأحمد نظيف في جنازة الدكتور علي المصيلحي.. علامات التقدم في العمر تلفت الأنظار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جنازة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين السابقين، كان من أبرزهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وخطفت ملامح نظيف أنظار الحاضرين، حيث بدا عليه التقدم في العمر بشكل ملحوظ مقارنة بآخر ظهور له في المناسبات العامة.

وقد حرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، والتأكيد على مكانته الكبيرة كأحد أعمدة العمل الحكومي خلال العقود الماضية.

وأقيمت الجنازة وسط حضور رسمي وشعبي، حيث اجتمع الوزراء الحاليون والسابقون، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية، لتوديع الوزير الراحل الذي شغل منصب وزير التموين لسنوات، وترك بصمة واضحة في إدارة منظومة السلع والدعم.