رئيس الوزراء: خطة لعودة إنتاج الغاز لمستويات ما قبل عامين ودراسة احتياجات الطاقة لـ5 سنوات

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتحديد حجم الطاقة التي تحتاجها البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف ضمان تلبية الطلب المحلي ودعم استقرار سوق الطاقة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني، أن هناك خطة لإعادة ضخ إنتاج الغاز الطبيعي إلى نفس معدلاته التي كانت قائمة قبل عامين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الطاقي.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع شركة نيو ميد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الموقف السياسي تجاهها واضح ومحسوم، موضحًا أن الاتفاقية تمثل إمدادًا لاتفاقية قائمة بالفعل، وهي نفس الاتفاقية المبرمة مع قبرص، بما يضمن استمرار التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.