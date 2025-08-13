نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: السيسي وجّه بإعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام وترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإعداد خارطة طريق شاملة تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، مشددًا على ضرورة ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر كأحد ركائز العمل الإعلامي في مصر.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن التوجيهات الرئاسية تهدف إلى تعزيز دور الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية، وتوفير منصة حرة ومتوازنة تُمكّن المواطن من الاطلاع على مختلف وجهات النظر بشكل موضوعي وشفاف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية حريصة على إبقاء المواطن على اطلاع دائم بكافة تفاصيل القضايا التي تشغل اهتمامه، وذلك عبر إعلام مهني مسؤول يلتزم بالمعايير الدولية ويعكس صورة حقيقية عن الواقع.

وشدد مدبولي على أن تطوير الإعلام ليس مجرد تحديث تقني أو إداري، بل هو عملية شاملة تستند إلى قيم الحوار والتنوع واحترام الاختلاف، بما يضمن بناء وعي مجتمعي مستنير وقادر على مواجهة التحديات.