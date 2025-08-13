نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يوضح حقيقة تعديل صفقة استيراد الغاز مع "نيو ميد": الاتفاقية قائمة منذ 2019 وموقف مصر ثابت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اتفاقية استيراد الغاز مع شركة نيو ميد تعود إلى عام 2019، وذلك في تعليقه على الجدل المثار حول تمديد أو تعديل الاتفاقية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن ما يُثار بشأن تأثير هذه الاتفاقية على مواقف مصر السياسية غير صحيح، مشددًا على أن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ تجاه القضايا الإقليمية، ولا يتأثر بأي اتفاقيات اقتصادية أو تجارية.

وأضاف رئيس الوزراء: "الاتفاقية وُقعت عام 2019، بينما الأحداث في فلسطين وقعت منذ عامين، وبالتالي فإن الربط بين الأمرين غير منطقي".

وأكد أن مواقف مصر السياسية المبدئية والداعمة للقضية الفلسطينية باقية كما هي، وأن مصر لعبت ولا تزال تلعب دورًا محوريًا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار مدبولي إلى أن الحفاظ على ثبات السياسة الخارجية المصرية هو من الثوابت الاستراتيجية للدولة، وأن أي تعاملات اقتصادية تُبنى على أسس تخدم المصلحة الوطنية دون المساس بالمبادئ أو المواقف التاريخية لمصر.