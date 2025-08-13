نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة وإعادة تطوير المناطق التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، من خلال خطط استراتيجية لإدارتها بفاعلية، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الدولة تعمل على إعادة تخطيط وتطوير المنطقة التاريخية مع الحفاظ الكامل على الطابع المعماري المميز لها، بما يضمن صون الهوية الثقافية والتراثية، وفي الوقت نفسه استغلال هذه المناطق بشكل يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تبحث حاليًا فرصًا استثمارية في عدد من الأراضي الفضاء الواقعة على كورنيش النيل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وتوظيفها في مشروعات تنموية واستثمارية توفر فرص عمل وتدعم خطط التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز إدارة أصولها وتحويلها إلى موارد فاعلة تدعم الموازنة العامة، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث التاريخي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.