نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الانتهاء من خارطة شاملة لتطوير الإعلام وعرضها على الرئيس السيسي قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل جارٍ حاليًا على الانتهاء من إعداد خارطة شاملة لتطوير الإعلام في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الخارطة سيتم عرضها على الرئيس في أقرب وقت، تمهيدًا لبدء تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الخارطة تهدف إلى النهوض بالمنظومة الإعلامية المصرية بكافة جوانبها، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويعزز من دور الإعلام الوطني في دعم الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتضمن الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة ضمن تطبيقات قانون الإيجار القديم، وذلك لضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

كما أشار إلى أن الحكومة أقرت بالفعل قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، مؤكدًا أن التقييم سيتم وفق نظام النقاط الذي يمنح درجات محددة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بما يحقق العدالة والشفافية في التوزيع.

وأضاف أن يوم السبت المقبل سيشهد عقد اجتماع لمجلس المحافظين لبدء تفعيل هذه اللجان على مستوى المحافظات، في خطوة عملية نحو تنفيذ القانون بشكل منظم ومتوازن.