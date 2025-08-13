نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لجان حصر المناطق بقانون الإيجار القديم ستعمل بنظام النقاط وتبدأ أعمالها السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على القواعد والنظام المعتمد لعمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وفقًا لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن عملية التقييم ستتم من خلال نظام النقاط، وهو آلية تعتمد على منح درجة محددة لكل معيار من المعايير والضوابط الرئيسية المعتمدة للتقسيم.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق منهجي دقيق يهدف إلى تحديد أوضاع المناطق المؤجرة بشكل عادل وموضوعي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استقرار العلاقة الإيجارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن يوم السبت المقبل سيشهد عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لبدء تفعيل هذه اللجان على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا الملف لما له من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على استمرار مصر في لعب دور محوري لدعم احتياجات المملكة الأردنية الهاشمية في قطاع الطاقة، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.