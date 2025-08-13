نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الأوغندي كانت قوية وحاسمة بشأن أمن مصر المائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، في قصر الاتحادية، جاءت قوية وواضحة، وشددت على أن مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

وأوضح مدبولي أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباحثات الرسمية بين الجانبين المصري والأوغندي، حملت رسائل بالغة الأهمية، حيث أشار الرئيس إلى توافق الرؤى بين القاهرة وكمبالا على أن التعاون الأمثل بين دول حوض النيل يجب أن يقوم على تعزيز العمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة، والحفاظ على هذا المورد الحيوي وتنميته لصالح شعوب المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي، وفق ما أبرزه رئيس الوزراء، على الرفض القاطع من جانب مصر لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن القاهرة لن تغض الطرف عن أي تهديد وجودي يمس أمنها المائي.

كما جدد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا وبقية الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم كل أشكال التعاون الفني والدعم لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.